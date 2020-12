Inter, blitz notturno degli ultras del Monchengladbach: petardi e lattine contro l'hotel dei nerazzurri

Cori, petardi e lattine contro l'hotel, e uno striscione con la scritta: "Ricordati Inter, things go better with Coke", "le cose vanno meglio con la Coca Cola". Così gli ultras del Borussia hanno accolto la squadra di Antonio Conte in trasferta a Monchengladbach, dove stasera si gioca per l'Europa League.

I tifosi del Borussia, nel tentativo di rendere insonne la notte dei giocatori interisti, si sono presentati a tarda sera sotto alle finestre dell'albergo in cui ieri sono arrivati gli atleti, facendo esplodere numerosi petardi e lanciando lattine di Coca Cola, il tutto accompagnato dall'ironico striscione.