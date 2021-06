"Ac Milan is back": torce e cori, lo spettacolo degli ultras fuori dalla sede. Video

Cori, fumogeni e applausi per tutti. Lunedì sera gli ultras della curva sud si sono ritrovati fuori da casa Milan per esprimere il loro ringraziamento a club e giocatori, che dopo tanti anni sono riusciti a riportare il Diavolo in Champions.

I tifosi, un centinaio, hanno composto la scritta "Ac Milan is back" con delle torce rosse nella piazza fuori dalla sede di via Aldo Rossi e hanno fatto sentire tutto il loro sostegno alla squadra.

"Il messaggio che vogliamo dare è che per una società come la nostra, arrivare tra le prime 4 deve essere il traguardo minimo in ogni stagione. Portateci alla vittoria e questa piazza non basterà per contenere il popolo rossonero", l'appello della Sud.

Un appello subito raccolto da Paolo Maldini, direttore tecnico del club. L'ex capitano è uscito dalla sede rossonera per dire grazie ai tifosi "per il vostro sostegno di questi anni, e posso dirlo da calciatore e anche da dirigente. Questo è solamente l'inizio, è un punto di partenza - ha garantito il dirigente del Diavolo -. Ci sono stati momenti difficili e ce ne saranno ancora. Noi siamo il Milan - ha concluso - e dobbiamo essere protagonisti".