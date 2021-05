Cori, fumogeni, bandiere (e folla): la carica degli ultras prima di Juve-Milan

La carica degli ultras. Domenica mattina, verso le 9.30, i tifosi rossoneri - guidati dalla curva Sud - si sono ritrovati a Milanello per caricare la squadra in partenza per Torino, dove il Milan sfiderà la Juventus in una sfida decisiva per un posto in Champions.

I tifosi, oltre un migliaio, hanno atteso l'uscita del bus con i giocatori a bordo tra cori, bandiere e fumogeni. Molti dei presenti hanno indossato le mascherine e rispettato le distanze anti covid - come successo sabato alla festa scudetto dell'Inter -, anche se all'arrivo del pullman inevitabilmente si è creato qualche assembramento.

Video da Ig/banditi curva sud Milano