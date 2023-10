Il trenino che porta gli umarèll a fare il tour dei cantieri

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per strada li riconosci subito. Mani dietro la schiena, sguardo indagatore e lingua tagliente. Sono gli umarèll, gli anziani che per diletto si appostano ai bordi dei cantieri per seguire e commentare l'andamento dei lavori. Una figura quasi mitologica la loro, che a Milano è diventata nei decenni una vera e propria istituzione. E così, al municipio 6, ecco l'idea per soddisfare tutti quelli che in fondo all'animo si sentono un po' umarèll: un trenino elettrico che fa il tour dei cantieri, con tanto di guida che t'illustra le opere pubbliche in costruzione.

"In collaborazione con l'associazione 'I Gelsi Milano' abbiamo pensato di portare gratuitamente gli umarèll in giro per i quartieri di Giambellino, Bande Nere e Lorenteggio - spiegano Fabrizio Delfini e Francesca Gisotti, assessori all'Urbanistica e al Welfare del municipio 6 -. È un'iniziativa rivolta a una figura che qui da noi è un vero e proprio mito, ma che è nata anche per far conoscere il territorio a tutti i cittadini, spiegando loro come sta cambiando la nostra città. Perché lo spirito dell'umarèll in fondo è proprio questo: essere curiosi dei cambiamenti e vedere come le cose intorno a noi si modificano con il tempo. È un qualcosa che da un lato ti mette un po' di nostalgia, ma dall'altro ti trasmette anche speranza per il futuro".