La Polizia porta via di peso i lavoratori licenziati da Unes. Video

Sono stati portati via di peso i lavoratori Unes che si erano riuniti per protestare contro i licenziamenti comunicati dall'azienda nello stabilimento di Truccazzano, in provincia di Milano.

Il presidio dei dipendenti è stato sgomberato dalla Polizia di Stato nella mattinata di venerdì 29 ottobre, non senza qualche tensione tra i lavoratori e gli agenti, intervenuti in assetto antisommossa.