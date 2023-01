Folle si aggrappa al pullman in movimento: il video

Una persona è rimasta aggrappata a un pullman in movimento della Linea S001 Star Mobility da Lodi a Pavia. È stata ripresa da un automobilista. Non è noto quando è stato girato il video, ma le immagini circolano con insistenza sui social da qualche giorno e paiono essere recenti.

In una posizione pericolosissima, l'individuo sembra "sfruttare" una corsa gratuita. Dietro potrebbe esserci una semplice bravata o una rischiosa "challenge" virale per i social. La clip riprende una parte del suo viaggio in direzione di Pavia. Siamo dalle parti di Cornegliano Laudense. Star Mobility non ha per ora commentato l'accaduto.