Uomo corre nudo per le strade di Milano. Video

Nudo integrale e di corsa per le strade della movida del centro a Milano. Il protagonista è un uomo - del quale non si conosce l'identità - che, nella serata tra sabato e domenica, ha deciso di sfidare la decenza e le basse temperature. Si è spogliato dei vestiti e ha cominciato a correre tra la gente in zona largo La Foppa, corso Garibaldi e via della Moscova.

Un breve video dell'episodio è stato pubblicato dalla pagina Instagram Milanobelladadio. Alla questura, stando a quanto verificato da Milanotoday, non sono arrivate chiamate per segnalare l'episodio.