Milano, vaccini antinfluenzali gratis per gli anziani delle case popolari: ecco dove farli

Duecento dosi al giorno per vaccinare gratuitamente contro l'influenza gli anziani over 65 delle case popolari. È partita mercoledì 18 novembre la campagna promossa da Regione Lombardia, Aler e ASST Fatebenefratelli-Sacco per garantire la copertura vaccinale contro l'influenza stagionale per le fasce più deboli della popolazione.

I vaccini saranno disponibili presso gli ambulatori di quartiere di via Calvairate 1, via Polesine 6, via Mar Jonio 2 e via Saponaro 1, e saranno gratuiti per tutti gli over 65 e per gli aventi diritto, previa telefonata di prenotazione ai numeri 02.999699 e 800638636. Per gli altri pazienti che ne faranno richiesta i vaccini saranno invece a pagamento, sempre previa prenotazione.

"Il servizio offerto da questi ambulatori non si fermerà qui - spiegano l'assessore alle Politiche sociali della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, e il direttore generale dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco, Alessandro Visconti - Oltre alle vaccinazioni ci stiamo muovendo per offrire alla popolazione tutta una serie di prestazioni medico sanitarie, comprese anche le visite online e i tamponi per il Covid, coinvolgendo anche medici degli altri ospedali di Milano per le visite specialistiche".