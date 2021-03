Milano, vaccini Covid al drive trough di via Novara: "Puntiamo a farne 2mila al giorno". Video

"Attualmente stiamo facendo 600 somministrazioni al giorno, ma puntiamo a farne 2mila". A dirlo è il colonnello Fabio Zullino, direttore dell'Ospedale Militare di Milano, che oggi insieme alle autorità ha inaugurato le vaccinazioni drive trough nel campo dell'Esercito Italiano allestito mesi fa per i tamponi.

"Speriamo sia l'inizio della fine di questa battaglia - ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante l'inaugurazione della struttura - Ora che abbiamo le strutture servono le dosi di vaccino. Abbiamo grandi speranze in quello di Johnson & Johnson, perché essendo monodose può ulteriormente accelerare la campagna vaccinale. Questo al momento è l'obiettivo primario, perché le persone non ce la fanno più e gli imprenditori sono in piena crisi".