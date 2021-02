Niguarda, partono i vaccini agli ottantenni: ecco gli orari e le indicazioni per riceverlo. Video

Partono oggi, giovedì 18 febbraio, le vaccinazioni contro il Covid per migliaia di ottantenni milanesi e lombardi, che mettono così fine a un lungo e doloroso isolamento da familiari e amici. Come già accaduto per le prime fasi della campagna vaccinale, il Niguarda sarà tra i primi ospedali della città a somministrare il siero agli anziani, con un'apposita struttura allestita in via Ippocrate 45.

"L'ospedale ha messo a disposizione l'accesso al parcheggio interno per agevolare l'ingresso dei pazienti più anziani e con difficoltà motorie - spiega Simona Girodli, direttore socio sanitario del Niguarda - Il personale amministrativo provvede poi ad accompagnare le persone per tutto il percorso, fino alla somministrazione del vaccino. Abbiamo previsto di fare circa 300 pazienti al giorno, lavorando dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 13.30, mentre nella seconda fase, quella della seconda dose, amplieremo gli orari anche al pomeriggio per garantire pieno ritmo alla campagna vaccinale".