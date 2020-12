Vaccino anti-covid in Lombardia, la prima vaccinata: "Sono emozionata, è luce in fondo al tunnel"

V-Day anche in Lombardia, a Milano, domenica 27 dicembre. La prima vaccinata in Regione contro il coronavirus, con il siero della Pfizer-Biontech, è stata Adele Gelfo, Oss che dall'inizio dell'emergenza ha sempre lavorato in terapia intensiva.

"Sono emozionata - ha detto la donna -. Per noi sanitari questa è una luce in fondo al tunnel. Non ho sentito niente, l'infermiere aveva la mano talmente delicata che non ho sentito nulla. Speriamo che la gente si vaccini e che il covid non sia più così aggressivo. Sono contentissima di essermi vaccinata".