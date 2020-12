Milano, Fontana: "Le prime dosi di vaccino per il Covid-19 arriveranno il 27 dicembre"

Milleseicentoventi dosi che saranno simbolicamente somministrate al personale medico della Lombardia il 27 dicembre. A dirlo è il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana che durante la conferenza stampa di fine anno ha annunciato l'arrivo delle prime dosi del vaccino per il Covid-19.

"Non si tratta ancora dell'inizio della campagna vaccinale vera e propria - spiega Fontana - Per quella è comunque tutto già predisposto e presto renderemo noti i dettagli del piano per somministrare il vaccino in tutta la regione".

Il governatore commenta poi anche la fuga di massa dalla regione in vista delle festività: "Era prevedibile, sono convinto che senza il blocco del 24-25 dicembre ci sarebbero state delle partenze molti più dilazionate, evitando così gli assembramenti".