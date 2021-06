Milano, bus ATM devastato per una story su Instagram: il video della folle bravata

Avevano devastato un bus Atm la sera di Halloween del 2020, azionando gli estintori a bordo e spaccando i finestrini del mezzo, il tutto al semplice scopo di farsi un video su Instagram.

Protagonisti del folle gesto otto ragazzi tra i 15 e i 16 anni, identificati dalla Polizia di Stato grazie alle videocamere di sorveglianza del pullman della linea 57, e convocati in Questura per rispondere dell’accusa di danneggiamento e furto pluriaggravato. Sui cellulari dei ragazzi, gli investigatori avrebbero infatti trovato numerosi video con i quali la banda avrebbe documentato per intero la bravata per vantarsene sui social.