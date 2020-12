Milano, vandali contro la targa a Peppino Impastato: non si accorgono che un passante li sta filmando

Danneggiano e rubano la targa a Peppino Impastato, ma non si accorgono che un passante li sta filmando in diretta. È accaduto in viale Porpora 45, quartiere Lambrate, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre.

Nel video, realizzato da un cittadino e diffuso dalla sezione locale di Rifondazione Comunista, ecco i tre vandali mentre sradicano dal muro la targa in memoria del giornalista e militante comunista ucciso brutalmente dalla mafia nel 1978, dandosi poi alla fuga.

"Non sappiamo ancora la matrice di questo gesto - dichiara il segretario della Federazione di Milano Matteo Prencipe - ma toccare il nostro simbolo che rappresenta lotte sociali e antifascismo crediamo abbia un significato politico chiaro. Non è la prima volta che succede".