Roberto Vecchioni: "La guerra in Ucraina è disumana, nega la dignità"

"La guerra? Penso sia la cosa più anti umana che esista, è la cancellazione della dignità e della gioia di vivere". Così Roberto Vecchioni parla del conflitto in Ucraina e della crisi umanitaria che in queste settimane - anche a Milano - ha visto milioni di profughi fuggire dalle bombe per trovare riparo in Europa.

"È una situazione tremenda - continua il cantautore milanese - Politicamente lascio ad altri la parola, ma cercherò nel mio piccolo di combatterla con tutte le mie forze, anche attraverso l'arte e la musica, perché no. Le armi per combattere i dittatori sono tante".