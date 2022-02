Danni alle case e alle auto per il vento forte: un albero colpisce un bus Atm

Tetti scoperchiati, automobili danneggiate e addirittura un bus Atm colpito da un albero divelto. Sono questi i danni del forte vento che nella mattinata di lunedì 7 gennaio ha sferzato Milano.

Numerosi gli alberi abbattuti dalle raffiche, che secondo le stazioni meteo avrebbero raggiunto fino a 100 Km/h di velocità, con danni soprattutto alle vetture parcheggiate lungo i viali della città. Problemi anche alla circolazione stradale, in particolare in via Antonini, quartiere Cermenate, dove un albero è caduto sopra un autobus Atm della linea 95.