Incendio in un palazzo a Milano: 8 feriti, due sono gravi. Video

Il rogo nel primo pomeriggio di domenica in via Vespri Siciliani

Incendio domenica pomeriggio in un condominio al civico 35 di via Vespri Siciliani, in zona Giambellino a Milano. Il rogo, stando alle prime informazioni raccolte, è divampato poco dopo le 14 e avrebbe coinvolto quattro appartamenti. Il fumo è arrivato fino all'ultimo piano dello stabile e ha invaso le scale del palazzo, rendendo difficili le operazioni di soccorso.

Diciotto le persone evacuate. Otto di loro sono finite in ospedale: 2 in giallo al Policlinico - un 76enne e un 72enne -, due al San Carlo - una 84enne, che è anche caduta nella fuga, e un 49enne - due al San Paolo, - una 81enne e una 61enne - un 51enne al San Giuseppe e un ultimo, un 33enne che era positivo al covid e per questo in isolamento, al Sacco. Tutti, stando a quanto appreso, presentano sintomi da intossicazione da fumo e nessuno di loro ha ustioni.

Le condizioni della 84enne che si trova al San Carlo e del 72enne portato al Policlinico sono peggiorate dopo l'arrivo in ospedale. Entrambi sono in pericolo di vita. L'uomo è intubato ed è in coma.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, arrivati con autobotti e autoscale. Ancora sconosciute le cause del rogo, che è divampato nell'appartamento al primo piano, di proprietà di una 71enne. Le 22 famiglie evacuate hanno trovato già una sistemazione per la notte, mentre l'abitazione al primo piano e quella al piano superiore sono state dichiarate inagibili. Nelle operazioni di spegnimento, sono rimasti lievemente intossicati anche due carabinieri del Radiomobile: uno dei due è in codice giallo al San Carlo, l'altro in verde nello stesso ospedale.