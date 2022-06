Milano, perquisizioni e controlli nella case Aler di via Bolla: il maxi blitz della Polizia

Dopo la violenta rissa che lo scorso fine settimana ha coinvolto alcuni residenti e gli occupanti abusivi, in via Bolla arriva il maxi blitz della Polizia di Stato, che all'alba di venerdì 17 giugno è intervenuta nella palazzina Aler con camionette ed elicotteri, effettuando perquisizioni e controlli a tappeto. Gli agenti, in particolare, sono alla ricerca delle spranghe e delle altre armi bianche usate dagli abusivi per aggredire un gruppo di residenti.