Maltempo, allagamenti a Milano: a Chinatown via Bramante diventa un fiume

Non solo Niguarda, Ca' Granda e Isola: ora il maltempo provoca allagamenti anche a Chinatown. In questo video, girato da una lettrice di Milano Today ecco cosa è accaduto lunedì 3 agosto dopo il violento acquazzone che ha colpito la città poco dopo le 16.

L'episodio è avvenuto in via Bramante, angolo via Paolo Sarpi, una delle vie laterali del quartiere cinese che ospita numerosi negozi. Nelle immagini è chiaramente visibile l'acqua fuoriuscita dai tombini che allaga letteralmente la carreggiata, attraversata anche dai tram delle linee 2, 12 e 14. Nelle scorse ore il Comune di Milano ha diramato un'allerta meteo anche per il torrente Seveso, segnalando un "forte rischio" di esondazioni.