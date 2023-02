"Gli scontri con i migranti in via Cagni sono il fallimento dello Stato"

La protesta degli attivisti di Naga, Lambretta e rete No Cpr alla Stazione Centrale di Milano per denunciare la mala gestione dell'ufficio immigrazione in cui si richiede l'asilo umanitario

Una fila con centinaia di profughi, accampati davanti all'ingresso dell'ufficio immigrazione perché gli appuntamenti per ottenere l'asilo umanitario si svolgono solamente il lunedì mattina. E così, in via Cagni, da ormai un anno i migranti che vorrebbero accedere alle pratiche per regolarizzarsi sono costretti a dormire al freddo per non perdere il posto in quella stessa fila: un'attesa che può durare anche settimane e che spesso sfocia in scontri con le forze dell'ordine a causa di alcuni animi caldi.

DOSSIER: La "mafia" su WhatsApp per i permessi di soggiorno (Video)

Per protestare contro questa mala gestione delle richieste d'asilo a Milano, Naga, rete No Cpr e Lambretta hanno organizzato un flashmob davanti alla Stazione Centrale giovedì 23 febbraio, esponendo uno striscione con la scritta "No alla città della paura". "È inevitabile che, concedendo ai richiedenti asilo solamente un giorno della settimana per accedere all'ufficio immigrazione, si creino dei disordini - spiegano i manifestanti -. E l'unica risposta che le istituzioni sanno dare è l'uso della forza per sedare le risse. Tutto questo in un contesto politico in cui si incita continuamente all'odio verso lo straniero e si fomenta il timore per l'immigrato, criminalizzandolo di continuo. Noi diciamo 'No' a una città che viva nella paura".