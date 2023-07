I segni del nubifragio a Milano: la strada completamente invasa da acqua e fango. Video

Acqua, fango e rami. Situazione critica martedì mattina in via Solari, all'angolo con via Stendhal, dove la strada - come successo praticamente ovunque a Milano - si è completamente allagata dopo il nubifragio che ha colpito la città nella notte.

L'asfalto è completamente ricoperto dall'acqua e dal fango. In strada anche rami spazzati via dalla furia del vento.

Le immagini, video Chandana MilanoToday