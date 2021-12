Luci di Natale in cortocircuito: casa distrutta dalle fiamme, donna gravissima. Video

Le luci dell'albero di Natale che prendono fuoco e cadono sul divano. Le fiamme che si propagano immediatamente a tutta l'abitazione e la casa ridotta in cenere. Sera di Santo Stefano di paura a Milano, dove un appartamento al terzo piano del condominio al 37 di viale Piceno è stato completamente distrutto da un rogo. L'allarme è scattato pochi minuti prima di mezzanotte, quando una Volante del commissariato stava tornando "alla base" per la fine del turno. Arrivando da viale dei Mille, gli agenti hanno sentito delle urla e dei rumori di vetri infranti e hanno trovato in strada una donna di 64 anni, un'italiana che vive proprio nell'abitazione.

Soccorsa dal 118, la vittima - che è in pericolo di vita - è stata portata prima al Policlinco e poi nel reparto grandi ustionati del Niguarda: nell'incendio ha riportato ustioni di secondo grado sul viso e al tronco e le sue condizioni sono molto delicate. In casa con lei c'erano suo figlio e la nipotina, che erano arrivati da Londra per le feste e che sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare ferite.

I vigili del fuoco hanno evacuato 25 persone: alcuni sono stati ospitati in hotel e altri da parenti e amici, ma nessuno di loro ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Un pompiere è rimasto lievemente ferito durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. Stando a quanto finora accertato, il rogo sarebbe stato innescato da un cortocircuito delle luci dell'albero di Natale.

Tra le prime ad arrivare sul posto la consigliera del municipio 4, Chiara Pezzaglia, che ha convidiso sui social le immagini dell'incendio.