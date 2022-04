Video gol Juve-Inter: pasticcio su rigore al var, penalty ripetuto 2 volte

L'Inter ha battuto fuori casa la Juventus e si fa sotto a -3 a Napoli e Milan in testa alla classifica, nella 31esima giornata di serie A, domenica sera. E' successo tutto alla fine del primo tempo, con una gran confusione dovuta a un rigore fischiato dall'arbitro Irrati. E il duplice intervento del var. Il direttore di gara ha sbagliato due volte valutazione: lo ha corretto la tecnologia.

Ecco cos'è successo. Al 42' del primo tempo, Irrati ha valutato non falloso un contatto al limite dell'area fra Morata e Dumfries: l'olandese ha anticipato lo spagnolo, che gli ha pestato parzialmente il piede. L'arbitro, in buona posizione, ha fatto segno che non c'era nulla. Poi, dopo molti secondi, è stato richiamato al video dal var: le immagini hanno evidenziato il pestone di Morata e dunque Irrati ha assegnato il rigore, ammonendo l'attaccante juventino.

Ma non è finita qui. Irrati ha anche fischiato un fallo in attacco. Çalhanoglu, calcia alla propria sinistra: Szczesny intuisce e neutralizza, ma non trattiene e Rabiot in un disperato tentativo di salvataggio insacca in autogol. Sulla palla si avventano proprio il turco, De Ligt e Danilo: l'arbitro fischia fallo in attacco. Ma il var lo richiama ancora. De Ligt, il primo a correre verso la palla, è entrato in anticipo in area e il rigore è da ripetere. Al 48' il rigore è ripetuto. Stavolta il fantasista turco insacca. La traiettoria è più precisa: il portiere juventino Szczesny intuisce ma nulla può.

La Juve attacca ma non riesce a recuperare. Vincono gli uomini di Inzaghi, che rimangono, con 63 punti, pienamente in gioco per la corsa scudetto.

A breve il video completo