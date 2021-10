Video gol highlights sintesi partita Milan-Torino 1-0: la rete di Giroud

Il Milan batte il Torino di misura a San Siro e si conferma in vetta alla classifica, dove adesso è sola, in attesa della partita del Napoli. L'unico gol della partita arriva presto, grazie a Olivier Giroud al 14esimo.

Sei vittorie consecutive, 9 su 10 in campionato, 5 su 5 a San Siro. La marcia da record del Milan di Stefano Pioli continua anche nel turno infrasettimanale contro il Torino, vinto dai rossoneri per 1-0: a decidere una partita dalle poche occasioni è una rete, al quarto d'ora di gioco, di Olivier Giroud. Non c'è due senza tre per il francese campione del mondo, al quarto centro stagionale - tutti in tre presenze a San Siro - e bravo a capitalizzare al meglio la prima occasione del match.

Contro un Torino ben messo in campo, i rossoneri giocano con ordine e attenzione, non correndo praticamente mai rischi se non in due occasioni nel finale, dove è decisivo Tătăruşanu con un paio di ottimi interventi. Altri tre punti, quindi: la migliore benzina possibile in vista dei prossimi importanti appuntamenti. Il primo, in ordine di tempo, sarà domenica sera, quando il Milan sarà di scena all'Olimpico contro la Roma di José Mourinho.

Tabellino di Milan-Torino 1-0

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Tomori, Romagnoli (1' st Kjær), Kalulu (1' st Hernández); Tonali (20' st Bakayoko), Kessie; Saelemaekers, Krunić (20' st Bennacer), Leão; Giroud (36' st Ibrahimović). A disp.: Jungdal, Mirante; Conti, Gabbia; Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Bremer, Buongiorno (1' st Rodríguez); Singo (29' st Vojvoda), Lukić, Pobega, Aina (34' st Zaza); Linetty (8' st Praet), Brekalo; Belotti (8' st Sanabria). A disp.: Berisha; Kone, Zima; Baselli, Rincón; Warming. All.: Jurić.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Gol: 14' Giroud (M).

Ammoniti: 5' Buongiorno (T), 10' Romagnoli (M), 24' Singo (T), 34' Kalulu (M), 11' st Pobega (T).