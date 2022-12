Lo spot natalizio di Milano da quasi 2 mln di visite

Lo spot natalizio di Milano veleggia su Youtube verso le 2 milioni di visualizzazioni. Si intitola 'Turn on your Christmas wonder". La clip, promossa da YesMilano (l'agenzia di Comune e Camera di Commercio per la promozione turistica della città) mostra la magia natalizia della città della Madonnina. E invita i turisti stranieri a visitarla.

La storia è semplice. Un manager, 'rinchiuso' in un ufficio in Torre Velasca anche per Natale, riceve la visita di Babbo Natale. Attraverso un orologio da taschino fa un viaggio nel tempo all'epoca di quando era bambino. Qui i suoi ricordi incrociano le tante cose da vedere e gustare a Milano in questo periodo: il Castello Sforzesco con i suoi passaggi segreti, il sottomarino Toti al museo della Scienza, le terrazze del Duomo, l'atelier Colla delle marionette, i panettoni appena sfornati.

Dopo questo sogno torna ai giorni d'oggi con la meraviglia per una città a misura del Natale. Il tutto con un montaggio, e una colonna sonora, da trailer hollywoodiano.