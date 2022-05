Via Pisani 'invasa' da bici e bloccata per un video rap

Via Vittor Pisani, davanti alla Stazione Centrale di Milano, bloccata da un folto numero di ciclisti. No, non è la protesta di una qualche categoria di rider né una competizione sportiva. I ciclisti in questione, una folla di giovanissimi, si sono radunati lì nel primo pomeriggio di mercoledì per partecipare alla realizzazione di un video musicale, l'ennesimo con questa modalità. Il rapper Rhovelaprovince ha infatti chiamato "alle armi" i suoi follower già dalla giornata di martedì dando loro appuntamento per le 14 in Centrale, e invitandoli a portare la bici.

L'evento, considerando la totale assenza di polizia locale, non sembra sia stato preventivamente comunicato alle forze dell'ordine. A pagare le conseguenze - non troppo a lungo - sarebbero stati gli automobilisti incolonnati nella carreggiata che da piazza Duca D'Aosta porta fino a piazza della Repubblica. Dopo Milano il gruppo di giovani si sarebbe spostato a Mazzo di Rho per proseguire con le riprese.

Video dalle storie su Instagram del cantante.