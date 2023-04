Traffico "in tilt" per il video di un rapper (ma era tutto in regola)

È successo in viale Liguria a Rozzano nel pomeriggio di sabato 15 aprile dove è stato registrato un video del rapper Mikush

Una rotonda bloccata. Supercar, scooter, moto e motorini che sgasavano e suonavano il clacson all'impazzata. È quello che è successo in viale Liguria a Rozzano nel pomeriggio di sabato 15 aprile, un normale pomeriggio di riprese per un video del rapper Mikush (20 anni, nato e cresciuto a Rozzano).

Il trambusto è stato notato da diversi residenti che hanno ripreso la scena e pubblicato tutto sui social. Nulla di illegale, comunque. Secondo quanto appreso da *MilanoToday* il rapper aveva tutte le autorizzazioni comunali per bloccare il traffico (il tempo necessario per le riprese). Non solo, sul posto era presente anche la polizia locale di Rozzano che ha impedito l'accesso alla piazza. Sempre nel pomeriggio di sabato 15 aprile e sempre a Rozzano è stata girata un'altra scena del videoclip del rapper.