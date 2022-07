Che cosa ci fa un alieno nel metrò di Milano?

Un alieno, di colore argento, seduto a gambe incrociate sulla panchina in attesa della metropolitana, alla stazione di Moscova a Milano. A un certo punto sistema la coda con nonchalance, facendo più spazio accanto a sé. A sinistra e a destra due normali viaggiatori guardano un po' stupiti quell'entità un po' strana, che sembra davvero venuta da un altro mondo ma, al contempo, si trova perfettamente a suo agio in metrò.

Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram del Piccolo Teatro di Milano il 26 giugno e, in questi giorni, sta diventando virale insieme agli altri della "serie". In particolare, questa clip ha avuto (mentre scriviamo) quasi 13 milioni di visualizzazioni. La serie comprende alcuni video promo girati in occasione dello spettacolo teatrale 'Carbonio', del giovane autore e regista Pier Lorenzo Pisano, vincitore del 56esimo premio Riccione per il Teatro. Lo spettacolo è la storia di un incontro ravvicinato con una forma di vita aliena, spunto per una riflessione sulla condizione predatoria dell'umano. Il titolo, 'Carbonio', fa riferimento all'elemento essenziale per le forme di vita sulla Terra, di cui però l'alieno protagonista della pièce è completamente privo.

I video sono anche 'a tema'. L'ultimo, pubblicato a luglio, mostra l'alieno spossato dal caldo, mentre si sdraia su una delle panchine nei pressi del Piccolo Teatro Strehler. In un altro, l'alieno in modalità shopping passeggia tranquillamente con una borsa rossa in corso Garibaldi. E non manca una signora che chiede un selfie con lui.