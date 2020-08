Duomo, sequestra un vigilante e lo minaccia con il coltello dentro la cattedrale: arrestato

Momenti di panico al Duomo dove un uomo ha preso in ostaggio una guardia giurata minacciandola con un coltello. L’uomo, di origine nordafricana, è stato disarmato e bloccato dalla polizia di stato, e ora è in questura per accertamenti.

Tutto è iniziato quando, alla richiesta degli agenti di fornire i documenti per un controllo, l’uomo è improvvisamente corso verso il Duomo e una volta all’interno ha estratto un coltello sequestrando un vigilante e costringendolo a inginocchiarsi. La polizia di stato ha subito iniziato una trattativa con l’uomo e in un momento di distrazione lo ha poi disarmato e immobilizzato.