Milano, vigile picchiato in strada: colpito con un pugno, crolla a terra. Video

L'aggressione venerdì pomeriggio in via San Gregorio. Ferite anche due colleghe

Un pugno in faccia in pieno volto a lui. Poi spintoni e colpi alle sue colleghe. Folle aggressione venerdì pomeriggio in via San Gregorio a Milano, dove tre ghisa - un uomo e due donne - sono stati feriti da un 45enne, cittadino romeno, poi fermato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Stando a quanto appreso, la violenza è esplosa verso le 18, quando i tre sono intervenuti per dividere l'uomo e un automobilista che stavano discutendo, pare per l'accesso a un passo carrabile.

In un attimo, come mostra un filmato girato da un residente, la situazione è precipitata. Il vigile è stato colpito in pieno viso con un pugno ed è stramazzato al suolo, mentre le due colleghe sono state spintonate veementemente. Decisivo per fermare l'aggressore l'intervento di un cittadino, che lo ha bloccato alle spalle e immobilizzato. I ghisa sono finiti in ospedale, ma fortunatamente nessuno di loro ha riportato conseguenze gravi.