Il violentatore seriale 21enne che assaliva le donne e fuggiva in monopattino

Girava in monopattino per individuare le proprie vittime, poi le assaliva molestandole sessualmente e fuggiva sul mezzo elettrico. Responsabile dei gravi episodi un 21enne di Milano, individuato e arrestato dalla Polizia di Stato e sul quale ora pendono accuse per ben 4 assalti ad altrettante ragazze avvenuti tra maggio e giugno 2022. Il giovane violentatore seriale, con precedenti per maltrattamenti alla madre, è ora agli arresti domiciliari.