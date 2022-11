Il video choc in 3D a Milano contro la violenza sulle donne

Venerdì 25 novembre, in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e che verrà celebrata a livello globale, sui propri maxi schermi a led Urban Vision ha lanciato a Roma, Milano, Napoli, Catania e Genova una campagna multisoggetto e di forte impatto contro il silenzio e contro i luoghi comuni che ancora circondano il fenomeno.

"Rompiamo il silenzio" è la prima campagna contro la violenza di genere mai sviluppata in Italia per maxi schermi 3D. Apparirà a Milano in via Giulini e in versione 2D su altri 25 mega schermi. Raffigura una donna che chiede aiuto battendo i pugni su una grande vetrata, riuscendo a romperla, con l’effetto di grandi pezzi di vetro che sembrano cadere sui passanti, e a liberarsi. Una campagna forte che evoca il coraggio delle donne, sempre più decise a non subire sopraffazioni, ma che invita tutti - donne e uomini - ad opporsi alla violenza sulle donne con coraggio e determinazione.

“Abbiamo voluto questa campagna, a cui abbiamo dedicato il massimo dei nostri mezzi, perché siamo convinti che sia giunto il momento di appellarsi alla responsabilità e al coraggio di tutti - spiega Gianluca De Marchi, fondatore e Amministratore Delegato di Urban Vision -. È un messaggio in cui crediamo molto, che mette al centro il coraggio delle donne e il coraggio che tutti devono avere nel difenderle, perché quando ciò non accade è una sconfitta per l’intera società”.

“La violenza non è un luogo comune” è la campagna sociale ideata da Celeste Costantino, coordinatrice dell’Osservatorio sulla parità di genere del Ministero della Cultura e sviluppata da Urban Vision in collaborazione con l’associazione CCO-Crisi Come Opportunità, organizzazione senza scopo di lucro impegnata nel campo della comunicazione sociale.

Una campagna culturale che fa riflettere sull’importanza fondamentale del linguaggio, a partire da quegli stereotipi apparentemente innocui e benevoli che tradiscono una visione patriarcale e discriminatoria della donna, modi di dire come “chi dice donna dice danno” o “la donna è angelo del focolare”.