Violenze sessuali di capodanno: perquisite le case di 5 ragazzi

Proseguono le indagini per individuare gli autori delle gravi violenze sessuali avvenute in piazza Duomo la notte di capodanno. La polizia di stato ha infatti perquisito le abitazioni di 5 nuovi indagati, ritenuti parte del branco che la sera di San Silvestro avrebbe circondato e poi molestato sessualmente almeno 11 ragazze presenti in piazza per i festeggiamenti.

Nelle case dei 5 ragazzi gli agenti avrebbero trovato abiti corrispondenti a quelli degli identikit stilati dagli investigatori in base ai video filmati durante le violenze. Secondo gli inquirenti, i giovanissimi partecipanti alle azioni da 'branco' sarebbero circa una cinquantina.