Violenze sessuali a Capodanno in Duomo: perquisite le case di 18 ragazzi. Video

Si stringe il cerchio attorno al branco che la notte di Capodanno, in piazza Duomo a Milano, si è reso protagonista di aggressioni fisiche e molestie sessuali ai danni di almeno 9 ragazze presenti in piazza per i festeggiamenti.

Martedì 11 gennaio la Polizia di Stato ha perquisito le abitazioni di 18 giovani ritenuti responsabili delle violenze, 3 dei quali sarebbero ancora minorenni. I membri del branco sarebbero stati individuati e identificati grazie ai numerosi filmati delle aggressioni pubblicati sui social network. Per loro l'accusa è ora di violenza sessuale, lesioni e rapina.