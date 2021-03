Il Generale Figliuolo a Milano: "Sui vaccini non va tutto bene, ma con Poste risolveremo". Video

"Va tutto bene? No, come da altre parti dobbiamo migliorare. Ho visto però un piano vaccinale in linea con quello nazionale e questo mi conforta molto". Così il Generale Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha parlato della campagna di vaccinazioni contro il Covid in Lombardia durante la visita istituzionale all'ospedale di Fiera Milano City.

"Da domani la Lombardia sarà inserita nei sistemi informatici della struttura commissariale di Poste Italiane - ha dichiarato il Generale - Ritengo che così, in maniera graduale ma veloce, si risolveranno tutte quelle problematiche che si sono verificate finora con i sistemi di prenotazione".