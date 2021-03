Vittima di violenza domestica finge di ordinare la pizza al telefono, ma chiama la Polizia. Video

Finge di ordinare la pizza per non far capire al compagno violento che in realtà è al telefono con la Polizia. È la drammatica telefonata ricevuta dalla Questura di Milano da parte di una donna vittima di violenza domestica, e che nonostante il pericolo ha avuto la prontezza di salvarsi usando l'astuzia.

"Pronto, vorrei ordinare una pizza per favore", esordisce la donna al telefono con un poliziotto, per poi, sotto voce, lanciare il messaggio di aiuto. "Ho bisogno di voi, mi può aiutare? Non so se posso parlare adesso". Immediato l'intervento della Polizia di Stato, che ha subito inviato una pattuglia all'indirizzo indicato dalla vittima. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato la donna sotto minaccia dell'ex compagno, che è stato subito arrestato in flagranza di reato. Per la vittima è stato necessario il trasporto in ospedale.