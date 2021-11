Dagli Usa, un nuovo aereo per Volandia: è una Freccia tricolore

In arrivo dal Museum of Flight il Fiat G91 PAN MM 6244. Reguzzoni: “Una prestigiosa donazione di buon auspicio per il 2022”

Dal Museum of Flight della città sulla costa occidentale degli Stati Uniti d'America, a bordo prima di un camion e poi su rotaia per un viaggio coast to coast fino a Norfolk dove partirà il 9 dicembre alla volta di Genova a bordo de “La Traviata”, nave portacontainer battente bandiera francese. E, dopo ben 22 giorni di navigazione, giungerà nel porto mercantile ligure e da lì proseguirà fino a Malpensa, dove verrà sdoganato per poi ‘atterrare’ finalmente a Volandia nei primi giorni del 2022. 9.000 chilometri di viaggio, è questo il lungo percorso via mare e via terra che dovrà percorrere il Fiat G91 PAN MM 6244 donato dal museo americano per giungere al Parco e Museo del Volo più grande d’Europa.

“Una donazione che leggiamo come di buon auspicio per il nuovo anno - commenta Marco Reguzzoni, presidente di Volandia (Varese) -. È stata un’operazione lunga e complessa ma che oggi ci consente di ampliare la nostra collezione con un velivolo di grande valore storico, impiegato presso la Pattuglia Acrobatica Nazionale, dove è stato pilotato, tra gli altri, dal Comandante Angelo Boscolo, socio e consigliere dell’associazione Amici di Volandia. Dopo le operazioni di rimontaggio e preparazione all’esposizione museale da parte dei volontari della nostra officina - conclude Reguzzoni - verrà esposto nel padiglione Ala fissa nella sezione jet, per poi trovare, nel 2023, in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare, definitiva collocazione in quello che sarà dedicato all’AM”. Stiamo parlando del Fiat G91 MM 6244 che dopo aver operato presso AM in vari reparti tra cui la PAN come Pony 10, è stato ceduto negli anni Ottanta, al Museum of Flight di Seattle nell’ambito degli accordi di collaborazione industriale tra Boeing e Aeritalia. Una volta giunto a Volandia i volontari dell’officina di restauro provvederanno all’opera di pulitura, lucidatura, dal momento che il velivolo in questi anni è stato esposto in area esterna. Costruito e progettato in Italia negli anni Cinquanta dalla Fiat aviazione equipaggiò la Pattuglia Acrobatica Nazionale dal 1964 al 1981 quando fu sostituito dall'attuale MB 339.

“Fin dal 2010, quando ci furono i primi contatti ufficiali con Seattle, il museo si dimostrò orientato favorevolmente alla cessione, ma è stato necessario attendere il 2018 perché la trattativa prendesse slancio fino ad arrivare all’ottobre di quest’anno quando è stato firmato l’atto formale di donazione. Un risultato - commenta Claudio Tovaglieri, presidente del Comitato Scientifico di Volandia - che sancisce il prestigioso rapporto di collaborazione con uno dei più importanti musei aeronautici americani. La scelta di ‘affidare’ un proprio velivolo a Volandia, quale museo italiano che potesse valorizzarlo al meglio, certifica il prestigio e l’autorevolezza anche internazionale della nostra realtà e per la fiducia dimostrata vogliamo ringraziare The Museum of Flight e il Comandante Moreno Aguiari per la preziosa collaborazione di coordinamento dagli Stati Uniti tra i due musei. Un esempio virtuoso di collaborazione volta alla conservazione del patrimonio storico aeronautico che ci auguriamo di poter ripetere con tante altre realtà”.