Wanda Nara contro Corona in Tribunale

Ha parlato di "disagio grande" per sé, per il marito e per i cinque figli Wanda Nara, la moglie del campione argentino Mauro Icardi oggi in Tribunale a Milano come testimone nel processo che vede l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona accusato di diffamazione a mezzo stampa per un articolo del 2019 pubblicato sul sito web 'The King Corona magazine'. Un post nel quale si rivelava una liason tra la donna e il calciatore Marcelo Brozovic, al tempo compagno di squadra di Icardi nell'Inter. "Nulla di quello che dice l'articolo è vero, non ho mai avuto neanche il numero di Brozovic e in quel momento le nostre famiglie nemmeno si frequentavano", ha puntualizzato subito la donna, parte civile insieme al marito in questo processo e oggi in aula come testimone della procura.

Quel gossip, che per la procura è stato montato ad arte, non è stato però un indolore per la coppia. Lo racconta la donna, che compirà 36 anni il prossimo dicembre, al giudice Elisabetta Canevini, ricordando che quel post è stato ripreso dalla stampa di tutto il mondo e ha fatto molto scalpore in Argentina, il paese di origine dei due. "Dopo quell'articolo, che non so da dove sia uscito perchè io non ho mai parlato con i collaboratori di Corona, sono iniziati grossi problemi sia per me, sia per Mauro che per i miei figli. In quel momento ero già l'agente mio marito e dopo quel che mi veniva attribuito in tanti dicevano a lui che avrebbe dovuto cambiare procuratore", ha proseguito Nara.

"Non solo: da quel momento sono iniziati anche i problemi nello spogliatoio della squadra nerazzurra per Mauro, che alla fine del campionato ha dovuto lasciare la squadra della quale era capitano in quel momento, ben voluto da tutti per il suo carattere e per la capacità di trattare con i suoi compagni", ha continuato. A Icardi, com'è noto, è stata prima tolta la fascia di capitano e a fine campionato 2019 è andato al Paris Saint Germain in prestito dalla squadra nerazzurra, che poi lo ha ceduto al definitivamente l'anno successivo per 50 milioni di euro, secondo quanto riporta il sito Transfermarkt.

Anche per i cinque figli della procuratrice argentina non sono stati momenti facili. "A scuola - ha concluso Nara - miei ragazzi hanno avuto molti problemi, come è intuibile. Perchè erano diventati i bersagli dei loro compagni di scuola. Una situazione veramente difficile e imbarazzante". A fine maggio sarà il turno di Brozovic in aula, anch'egli parte civile nel processo, e poi dovrebbe essere sentito anche l'altro interista Ivan Perisic. Poi sarà il momento di Fabrizio Corona, deciso a difendersi da questa accusa.