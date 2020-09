"Willy come Abba": Milano ricorda i due ragazzi uccisi a causa dell'odio razziale

Nel giorno dei funerali a Roma, anche Milano si stringe intorno alla famiglia di Willy Monteiro, e lo fa nell'anniversario della morte di un altro ragazzo nero ucciso per motivi razziali, Abdul Guibre detto "Abba": il primo vittima di un pestaggio a opera di quattro picchiatori vicini agli ambienti di estrema destra, il secondo morto perché preso a sprangate da due negozianti milanesi che sostenevano di averlo visto rubare un pacchetto di biscotti.

"Quando abbiamo appreso della storia di Willy il pensiero è andato subito ad Abba - spiegano alcun manifestanti - Si tratta di due morti causate da una cultura razzista, machista e violenta. Oggi siamo qui per dire basta, per dire che quel che è accaduto non dovrebbe più succedere e invece accade ancora troppo spesso".