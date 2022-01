Perché Telelombardia si è arrabbiata con Amadeus e Checco Zalone per questo video

Il direttore del canale lombardo: "Noi non la manderemmo mai in onda"

Telelombardia vs Rai. Tutta colpa della clip postata sui canali social della tv di Stato per annunciare la presenza al prossimo Sanremo di Checco Zalone. Nel video, il comico pugliese - noto per la sua irriverenza - parlando con il conduttore Amadeus gli chiede: "Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tua figlia?". "No, perché dopo non lavorerai più...forse a Telelombardia", le parole di Zalone, accolte con risate a crepapelle del presentatore.

Una reazione che non è piaciuta a Fabio Ravezzani, il giornalista milanese direttore della tv lombarda. "Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un’altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile. #Sanremo2022", la sua reazione affidata a un tweet a cui ha poi fatto seguito un video di 8 minuti con cui Ravezzani ci ha tenuto a sottolineare che il punto è "il rispetto per i più piccoli".

Nelle scorse ore alla polemica esplosa sui social si è iscritto anche Enrico Mentana: "Sensazionale senso dello spirito del direttore dell'emittente locale, vuol dare lezioni di stile a Zalone. Satira contro comicità involontaria", il commento del direttore di La7. E puntuale è arrivata anche la (contro)replica di Ravezzani: "Sensazionale incapacità di capire di Mentana. A me non ha dato fastidio la battuta di Zalone (ci sta, infatti non cito lui) ma il fatto che Amadeus finga di ribaltarsi dalle risate come se lavorare da noi fosse una cosa per cui sganasciarsi. Tra colleghi non è gradevole".