Lukaku è tornato a Milano, Zhang: "Segnerai tanti gol a San Siro, giusto?"

Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore dell'Inter da mercoledì 29 giugno, quando è atterrato a Milano. Nella giornata di mercoledì ha fatto le visite mediche presso l'Humanitas di Rozzano, poi il passaggio al Coni per l'idoneità sportiva. Infine ha firmato il contratto nella sede dell'Inter in viale della Liberazione.

Big Rom, che vestirà la maglia col numero 90, è poi apparso in un siparietto con il presidente dell'Inter Steven Zhang. "Ciao a tutti, sono sulla terrazza dell'Inter HQ e guardate chi ho qua". "Sono tornato, ragazzi". "Big Rom è tornato, sei contento?". "Sono molto contento, grazie per la fiducia. Ti ricordi tre anni fa? Qui sopra? Da non crederci". "Sembra davvero ieri. Segnerai tanti gol a San Siro vero?". "Sono qui per questo, io mantengo le promesse, lo sai no?". "Grazie per essere tornato", conclude Zhang. "Grazie per avermi voluto, forza Inter".