Zona arancione "rafforzata" in 7 comuni della provincia di Bergamo e in tutto il bresciano. Video

Zone arancioni "rafforzate" in tutta la provincia di Brescia e in sette comuni del bergamasco e del cremasco. A comunicare la decisione è la vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti, che in conferenza stampa ha illustrato le misure restrittive per contenere l'aumento di contagi causati dalle temute varianti del Covid-19.

Una decisione - spiga Moratti - che andrà di pari passo con la rimodulazione della campagna vaccinale contro il Coronavirus, con priorità alle zone più colpite e l'ipotesi di allungare i tempi della seconda somministrazione per far fronte alla carenza di scorte di vaccini in Lombardia.