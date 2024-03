Violenza sulle donne, alla supreme di paderno dugnano si combatte cosi'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

COMUNICATO STAMPA La violenza sulle donne è un tema sempre sentito nella società contemporanea. Le statistiche d'altronde parlano chiaro ed evidenziano come il problema stia diventando sempre più insostenibile: nel mondo una donna viene uccisa ogni otto minuti e l'Italia è la prima nazione in Europa per casi di femminicidio. Per combattere tale piaga è importante innanzitutto prendere coscienza della gravità della situazione e poi avviare soprattutto iniziative atte a sensibilizzare e combattere il problema. Proprio sul tema del “combattere” è nata l'iniziativa di Supreme Combat e Fitness Club, struttura presente a Paderno Dugnano, che ha avviato nella giornata del 13 marzo un corso gratuito di autodifesa femminile. A presiedere il corso è stato il Maestro Fabrizio Gambardella, Istruttore Krav Maga e poliziotto, il quale ha preso per mano le numerose partecipanti insegnando loro i fondamentali dell'autodifesa. Presenti all’evento il maresciallo dell’arma dei carabinieri Simona Barchi, relatore vicecommissario Alessandro Colucci e relatore vicecommissario Domenico Giardino, entrambi della polizia locale. Presente anche l’istruttore SFAM Ivan Travaglioli. Un piccolo passo verso un percorso che si spera possa essere sempre più completo. Una mission questa sposata da sempre anche da Marco Salvemini, titolare del Supreme Combat e Fitness Club, nonché insegnante di pugilato presso la stessa struttura. Lo stesso corso partirà a disposizione di chi ne vorrà partecipare dai primi di aprile. “Nella nostra palestra si insegnano i valori degli sport da combattimento – ha commentato a riguardo Salvemini – E lo si fa sia dal punto di vista agonistico per gli atleti che competono, sia soprattutto dal punto di vista personale per chi vuole apprendere una disciplina per imparare a difendersi. Nella società moderna purtroppo la violenza è all'ordine del giorno e spesso gli sport da combattimento vengono confusi proprio con questa violenza. Quello che vogliamo dimostrare qui alla Supreme Combat e Fitness Club invece è che si può fare sport da combattimento in maniera sana, divertendosi e allo stesso tempo imparando qualcosa di utile”.