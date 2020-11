“Vivere sopra”, il saggio d’introspezione nato nei mesi di lockdown

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Nicoletta M. Busetti, classe 1987, è una giovane scrittrice. La passione per la scrittura le appartiene da sempre. Poesie, pensieri, sonetti. “Vivere sopra” è il suo primo saggio ma non il suo primo approccio all’arte della scrittura. Settanta pagine di carattere introspettivo e autobiografico. Uno strumento terapeutico per guarirsi e guarire, per guardarsi dentro e farsi guardare, senza censure, senza paure. Una narrazione sincera, come sinceri sono gli occhi azzurri dell’autrice, nata e cresciuta in un piccolo paesino della provincia bergamasca, ora affermata riflessologa attiva tra Bergamo e Milano. Grossa parte del saggio è stato scritto durante il lockdown, la chiusura forzata che tutti noi abbiamo vissuto tra marzo e giugno. Un’occasione per fermarsi e riflettere, mettere nero su bianco, emozioni, dolori, speranze e nuove prospettive. È lo stesso titolo a suggerirlo: sopravvivere, parola che viene scomposta dall’autrice per dare vita a una nuova prospettiva, questa volta con un’accezione positiva: “Vivere sopra”. Perché cambiare le prospettive, in meglio, alleggerirsi e alleggerire, è possibile. È un impegno, è un dovere. La famiglia, i percorsi, le scelte personali, la professione, l’amore. Tutto deve essere vissuto fino in fondo. Nel bene e nel male, fino a sopravvivere alla vita e a noi stessi. Ma è proprio lì che dobbiamo intervenire, che l’autrice interviene. Scardinando la prospettiva, cambiando l’intera visione delle cose. In positivo. Perché così facendo non abbiamo niente da perdere e tutto da vincere. Nel saggio una storia d’amore. Rebecca figura solida ed emancipata, una chiave che apre porte nuove e con esse nuove consapevolezze. L’amore maturo, quello che ti trasforma, che ti rende adulto. L’amore fa morire, l’amore fa guarire. Nel saggio LA storia d’amore. Carlotta è un’affinità elettiva, è un ritrovato cuore. Carlotta fa ardere e consumare. Ma un fuoco non si può spegnere. La vita dopo tanto amore, dopo tanto dolore, deve scorrere. Deve tornare. Vivendo sopra. «Il cambiamento fa paura, destabilizza, ma non è forse questo il bello della vita?» Nicoletta lo fa e invita il lettore a farlo, qualsiasi sia il prezzo da pagare. Scrittura intelligente, vivace, mai banale. Nicoletta M. Busetti racconta di sé, ma in lei ci rivediamo, con lei viviamo e siamo vivi. Un saggio autentico, intimo, a tratti poetico ma mai staccato dalla realtà. Quella realtà che a volte soffoca e che a volte ci eleva. Un viaggio interiore che appartiene all’autrice e forse un po’ anche ai suoi lettori. “Vivere Sopra” è acquistabile su Kindle e Amazon.it Presto sarà disponibile anche nella versione inglese. Nicoletta M. Busetti, classe 1987, nasce in un piccolo paesino della provincia bergamasca. Si laurea in Scienze Motorie e pratica la professione di riflessologa plantare tra Bergamo e Milano. Questo è il suo primo saggio di carattere introspettivo.