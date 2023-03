"wish for a baby", il 20 e 21 maggio a milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In Italia arriva "Wish for a Baby", il primo evento gratuito interamente dedicato alla fertilità e alla genitorialità nel nostro Paese, che si terrà il 20 e 21 maggio 2023. Dopo Berlino, Colonia, Parigi e Monaco, l'organizzazione internazionale Five Senses Media Ltd ha scelto Milano come sede per la fiera, che avrà luogo presso lo Spazio Antologico degli East End Studios. L'obiettivo di "Wish for a Baby" è quello di fornire informazioni accurate e complete sulle diverse opzioni di genitorialità. Durante le due giornate dell'evento, esperti, medici, clinici, terapeuti, centri di trattamento e gruppi di supporto specializzati in fertilità e genitorialità saranno presenti per aiutare i visitatori a trovare le informazioni di cui hanno bisogno. Gli approfondimenti saranno mirati ad informare sui trattamenti di fecondazione in vitro, nutrizione, terapie complementari e naturali, e adozione. "Wish for a Baby" è un'ottima occasione per le coppie italiane di incontrarsi in un ambiente sicuro e trovare il supporto di cui hanno bisogno per ospitare un bambino nella loro famiglia. L'organizzazione Five Senses Media Ltd sottolinea che l'evento non farà riferimento alla maternità surrogata o GPA. Gli argomenti trattati durante le due giornate saranno in linea con la vigente normativa nazionale e la sensibilità dei cittadini italiani. L'evento si articolerà attorno a numerosi seminari e stand informativi animati dai più grandi esperti del settore nel mondo. “È importante sottolineare – dicono dall'organizzazione Five Senses Media Ltd - che la partecipazione all'evento "Wish for a Baby" è completamente gratuita. L'organizzazione ritiene che l'accesso alle informazioni sulla fertilità e la genitorialità debba essere garantito a tutti. In questo modo, tutti coloro che desiderano partecipare a questo evento avranno l'opportunità di incontrare esperti del settore e di ottenere le informazioni di cui hanno bisogno per fare le scelte migliori per la propria famiglia”.