Works for violoncello di Michele Marco Rossi a magazzino musica - 19 maggio 2022

giovedì 19 maggio 2022 - ore 19 presso Magazzino Musica, via Soave 3 a Milano E’ uscito per l’etichetta KAIROS il nuovo disco di Michele Marco Rossi che contiene l’integrale della musica per Violoncello Solo di Ivan Fedele. "Works for violoncello" sarà presentato in anteprima al MaMu giovedì 19 maggio alle ore 19. Michele Marco Rossi eseguirà vari brani tratti dal disco e converserà con Gianluigi Mattietti, musicologo, critico e divulgatore musicale. "Works for violoncello" è un disco che rappresenta una pietra miliare nel panorama violoncellistico della musica d’oggi e che racchiude in sé circa dieci anni di produzione di uno dei più importanti compositori italiani. Ivan Fedele e Michele Marco Rossi hanno lavorato a quattro mani per la realizzazione di questo cd che si presenta dunque come il riferimento nell’esecuzione di questo repertorio. In questo lavoro la musica di Fedele si muove in una sperimentazione sonora di timbri, colori, risonanze, spazi acustici o elettronici, che sfocia in un’indagine sugli stati d’animo, sulle sfaccettature e sugli angoli nascosti del pensiero. Quattro brani, tre dei quali nati dalla diretta collaborazione tra Ivan Fedele e Michele Marco Rossi, che esprimono un profondo virtuosismo tecnico e strumentale e indagano sui nuovi linguaggi applicati al violoncello e al confronto con le forme della musica antica.