gli zamaga athletic dancers di cernusco sul naviglio incantano il pubblico su “italia 1”

Venerdì 11 Febbraio su Studio Aperto Mag alle ore 19, è andato in onda un incantevole servizio dedicato alla compagnia cernuschese di danzatori e performer: gli ZaMagA Athletic Dancers durante il quale, attraverso interviste e narrazioni, è stata descritta al pubblico la magia della loro arte, nata dalla passione dei fondatori del gruppo, Maria Agatiello e Marco Zanotti, artisti di innato e grande talento, che nel 2007 creano questa Compagnia.

Gli ZaMagA Athletic Dancers inizialmente sono un duo, composto appunto da Marco Zanotti e Maria Agatiello, ma, nel corso del tempo, il loro progetto prende sempre più forma e grazie alla contaminazione e alle diverse collaborazioni con molti artisti, fanno si che diventasse una vera e propria compagnia. Gli artisti della compagnia ZaMagA Athletic Dancers si esprimono con forza, plasticitá, eleganza trasportando il loro pubblico in una continua sorpresa e nel corso degli anni, affermandosi sempre più anche a livello internazionale, gli ZaMagA Athletic Dancers prendono parte ad eventi di diversa natura: teatrale, performativa e spettacolare, collaborando con importanti registi e compagnie italiane ed estere. Il lavoro della compagnia si concentra nell’amalgamare diverse tipologie di danza, arti circensi e teatro fisico.

Nel 2018 creano il primo spettacolo della compagnia: “LEGAMI”, uno spettacolo in cui corpi, anime, emozioni e passioni si incontrano e si scontrano per dar vita ad un’esplosione di vita. Tra gli eventi più importanti di cui la compagnia ne vanta la partecipazione ricordiamo la coreografia per la cerimonia di apertura dei Campionati Mondiali di sci a Cortina nel 2020 e l’emozionante performance coreografica dal vivo sul palco che ha accompagnato il concerto di Andrea Bocelli al Teatro Del Silenzio nel 2019.

Lo stesso anno gli ZaMagA Athletic Dancers sono stati scelti per esibirsi all’opening della finale di Italia’s Got Talent, in diretta tv. Nel 2021 una parte dei membri della compagnia ha partecipato ad un’importante produzione in Arabia Saudita ed attualmente sono molti i progetti che vedono coinvolto l’intero gruppo, a partire da eventi a carattere locale fino a quelli di rilevanza internazionale. Marco Zanotti e Maria Agatiello nel 2017, concretizzano anche il loro sogno di creare una scuola, lo “Skills”, con sede a Cernusco sul Naviglio in Strada Padana Superiore 2, dove gli ZaMagA Athletic Dancers ogni giorno si allenano ed insegnano a professionisti e dilettanti di ogni età a partire dai 3 anni e, con l’ausilio di un metodo esclusivo da loro stessi creato, divulgano la conoscenza e la pratica delle discipline aeree ed acrobatiche, arricchendole con un’interpretazione unica che fa di queste discipline non solo delle attività sportive ma le completa con un tocco di arte e di eleganza.

Link al video: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/studioaperto/la-danza-acrobatica_F311485801079C08