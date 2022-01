Il comune milanese che fa tamponi prezzo calmierato alle famiglie

Tamponi a cinque euro per under 19 e famiglia. L'iniziativa in tutte le farmacie comunali di Abbiategrasso, hinterland sud di Milano.

Nella cittadina i minori di 19 anni e i relativi familiari (madre, padre, fratelli e sorelle) potranno sottoporsi al tampone per verificare se risultano positivi al covid; per tutti gli over 19, invece, il costo applicato è di 10 euro.

Accogliendo prontamente le sollecitazioni del sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, anche alla luce della ripresa delle attività scolastiche, lunedì 10 gennaio, l'azienda Amaga ha stabilito queste tariffe ridotte per andare incontro alla cittadinanza in questa nuova fase dell'emergenza sanitaria.

"Per una realtà pubblica come Amagaè doveroso contribuire al meglio nella tutela della salute dei cittadini - le parole del presidente Bonasegale -. Tutto ciò si traduce nella possibilità per tutti di sottoporsi alle operazioni di tracciamento che, sappiamo bene, essere indispensabili al fine di contrastare il propagarsi del virus". Contestualmente nelle farmacie comunali di via Mazzini e Novara sta proseguendo la campagna vaccinale per la terza dose.

“Fin da subito la nostra amministrazione si è attivata per creare spazi adeguati a supporto della campagna vaccinali anti Covid, mettendo a disposizione il polo fieristico; ora grazie alla collaborazione delle farmacie comunali continuiamo ad essere di supporto dei cittadini sia per quanto riguarda il tracciamento dei contagi, sia per velocizzare le somministrazioni delle terze dosi", ha commentato il sindaco Cesare Nai.

Ricordiamo ancora, per chi dovesse sottoporsi alla Terza Dose Booster, i numeri di telefono dei due presidi farmaceutici di via Mazzini e via Novara così da effettuare la prenotazione: tel. 02/94967090 - 02/9425238.