Padre portato in carcere dopo lite con il figlio

Il diverbio in un appartamento di via Morgantini

Un uomo di 50 anni portato via da Milano e ricondotto a una casa circondariale di Biella. È quanto avvenuto lunedì pomeriggio, dopo l'intervento della polizia di Stato per una lite in famiglia in un appartamento di via Morgantini, zona ovest di Milano.

Verso le 12.30 una volante è accorsa per una segnalazione di una lite tra padre e figlio. Dopo aver riportato la calma, gli agenti hanno identificato i due uomini, ma da alcuni accertamenti è risultato che il genitore era destinatario di una misura di sicurezza dententiva con assegnazione a una casa circondariale di Biella.

L'uomo aveva avuto un permesso per lasciare la struttura, tuttavia avrebbe dovuto farvi ritorno lo scorso 18 giugno. Dopo le verifiche del caso, pertanto, la polizia l'ha riassociato al carcere della provincia piemontese.