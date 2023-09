Ragazzo accoltellato su viso e schiena: per lui 50 punti di sutura

Complessivamente i medici gli hanno applicato 50 punti di sutura, tra viso e schiena. Ma nonostante il suo stato ancora delicato, mercoledì mattina, si è alzato ed è andato via dall'ospedale San Carlo, dove martedì sera era arrivato in codice rosso. Protagonista il 25enne egiziano accoltellato nelle strade di San Siro a Milano, alle 18.30.

I soccorritori del 118 lo avevano assistito in via Matteo Civitali, dove si era spostato dopo essere stato accoltellato alla fermata Atm tra viale Aretusa e via Rembrandt. Le prime informazioni sull'aggressione erano arrivate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Il ferito, con precedenti penali, era stato accoltellato a volto e schiena. Anche se era cosciente le sue condizioni erano state giudicate gravi del medico intervenuto.

Sull'aggressione stanno investigando ora gli uomini del Commissariato Bonola. Il responsabile dovrebbe essere residente a San Siro, come la vittima, secondo i primi riscontri. Ma le indagini della polizia proseguono per accertare e verificare il racconto del 25enne.